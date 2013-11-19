版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 09:57 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及三年低点，因美政府建议减少使用玉米乙醇

-----------------------------------0111GMT---------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 643.50 1.25 +0.19% -0.19% 673.99 20

CBOT玉米 411.25 -0.75 -0.18% -3.58% 433.15 24

CBOT大豆 1286.25 -1.25 -0.10% -2.07% 1277.00 45

CBOT稻米 $15.84 -$0.01 -0.06% -0.03% $15.42 61

美国原油 $93.12 $0.09 +0.10% -0.77% $96.90 33

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.002 +0.16% +0.44%

美元/澳元 0.938 0.001 +0.13% +0.70%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王翔琼/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐