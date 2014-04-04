芝加哥期市：美国小麦期货下跌，本周恐录得三个月来最大单周跌幅

此前受干旱天气影响的美国大平原地区天气状况好转，给小麦期货带来压力。部分天气预报显示，大平原地区将迎来阵雨，将改善冬小麦的生长环境。
美国一周出口销售报告证实美国玉米需求热络，当前市场年度销售了960,600吨玉米，处于预估区间，但低于此前一周的140万吨。
美国大豆的出口需求疲弱。大多数海外买家将目光转向巴西和阿根廷，因为这些国家的大豆价格相对便宜。
美国农业部称，一周旧作大豆出口销售66,200吨，接近0-20万吨预期区间的低端。
贸易消息人士称，民间分析公司Informa Economics下调2013/14年度巴西大豆产量预估至8,675万吨，此前预估为8,860万吨。Informa Economics还上调阿根廷大豆产量预估50万吨，至5,450万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 673.75 -2.25 -0.33% +0.67% 666.69 43
CBOT玉米 498.50 -1.50 -0.30% +0.55% 483.14 59
CBOT大豆 1473.50 -1.75 -0.12% +0.77% 1424.17 68
CBOT稻米 $15.70 $0.00 +0.00% +0.06% $15.53 62
美国原油 $100.34 $0.05 +0.05% +0.72% $100.76 51
汇率
欧元/美元 $1.372 $0.000 +0.02% -0.33%
美元/澳元 0.924 0.001 +0.13% -0.06%
附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张荻/许娜；审校 戴素萍/于春红)