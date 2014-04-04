芝加哥期市：美国小麦期货下跌，本周恐录得三个月来最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，阿布扎比国家石油公司洽商定期船货

路透新加坡5月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收在四日高位每吨67. 98美元，因原油价格跌破50美元。 不过石脑油裂解价差仍比一个月前低14.4%左右，因本周现货需求沉 闷，且美欧的汽油库存高企，对石脑油构成拖累。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月4日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长1.7%至近111万吨。 该地区的石脑油库存明显上升，达到32.5万吨，比前一周增长38.6% ，比一年前高152%。 而值此之际官方数据显示上周美国汽油库存仅小幅上升。在之前的4 月21日当周美国汽油库存曾飙升340万桶。 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在与亚洲买家洽商，计划出售四个 级别2017年7月至2018年6月装船的石脑油。 亚洲汽油裂解价差延续升势，达到两日高位每桶8.93美元。 科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahmadi炼厂的一座原油蒸馏 装置。该装置的日产能约为20万桶，但未获确认。