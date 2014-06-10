芝加哥期市：玉米期货两日跌幅达2%，接近四个月低点

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
7月小麦 上升0.5%至每蒲式耳6.15-1/2美元，周一收低0.9%。
贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。
美国农业部(USDA)一周作物生长报告显示，玉米优良率从前周的76%降至75%，但仍高于五年均值68%。大豆优良率为74%，春麦优良率为71%，冬麦优良率为30%。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 615.50 3.00 +0.49% 613.18 32
CBOT玉米 449.50 -1.50 -0.33% 603.56 29
CBOT大豆 1459.75 2.75 +0.19% 1162.89 33
CBOT稻米 $14.15 $0.00 +0.00% $14.42 14
美国原油 $104.48 $0.07 +0.07% $99.00 70
汇率
欧元/美元 $1.359 $0.064 +4.98%
美元/澳元 0.934 -0.102 -9.84% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/杜明霞；审校 戴素萍/于春红)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。