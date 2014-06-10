芝加哥期市：玉米期货两日跌幅达2%，接近四个月低点

7月小麦 上升0.5%至每蒲式耳6.15-1/2美元，周一收低0.9%。

贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

美国农业部(USDA)一周作物生长报告显示，玉米优良率从前周的76%降至75%，但仍高于五年均值68%。大豆优良率为74%，春麦优良率为71%，冬麦优良率为30%。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 615.50 3.00 +0.49% 613.18 32

CBOT玉米 449.50 -1.50 -0.33% 603.56 29

CBOT大豆 1459.75 2.75 +0.19% 1162.89 33

CBOT稻米 $14.15 $0.00 +0.00% $14.42 14

美国原油 $104.48 $0.07 +0.07% $99.00 70

汇率

欧元/美元 $1.359 $0.064 +4.98%

美元/澳元 0.934 -0.102 -9.84% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/杜明霞；审校 戴素萍/于春红)