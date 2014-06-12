芝加哥期市：小麦期货接近三个半月低位，受美国农业部预估打压

玉米期货近月合约 持稳于每蒲式耳4.40-3/4美元。周三收低1.1%，并一度触及2月14日来最低4.39-1/4美元

美国农业部(USDA)将美国2014年冬麦产量预估从5月预计的14.03亿蒲式耳下调至13.81亿蒲式耳，因美国平原受到干旱天气影响。但印度、欧盟、中国和俄罗斯小麦产量预估增加，轻松超过美国小麦产量预估减少的数量。

美国农业部将2013/14年大豆结转库存预估下调500万蒲式耳，因压榨增多。进口创纪录高位将帮助美国大豆压榨商坚持到新作收成。

全球玉米和粗粮库存亦增加。美国农业部还上调了巴西和印度2013/14年玉米产量预估。

-------------------------0023GMT-----------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 589.25 0.00 +0.00% -3.80% 667.02 19

CBOT玉米 440.75 -0.25 -0.06% -2.27% 481.24 24

CBOT大豆 1444.75 -0.75 -0.05% -0.84% 1478.68 29

CBOT稻米 $14.07 $0.04 +0.25% -0.53% $15.05 12

美国原油 $104.37 -$0.03 -0.03% +0.02% $102.27 68

汇率

欧元/美元 $1.353 -$0.001 -0.10% -0.43%

美元/澳元 0.938 0.001 +0.10% +0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/杜明霞；审校 龚芳/白云)