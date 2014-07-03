芝加哥期市：大豆期货延续跌势，交投在四个半月低点

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
美国农业部(USDA)周一估计，美国2014年大豆种植面积达到创纪录的8,480万英亩，高于市场预期。USDA对截至6月1日止大豆和玉米库存的估值亦高于行业预期。
玉米和大豆承压，因主要种植区大雨天气促进作物生长。
中国预计最快于明年取消玉米收储机制，以努力削减巨大的国储量 。这也带来压力。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 576.25 0.75 +0.13% -0.22% 606.12 28
CBOT玉米 418.00 0.00 +0.00% -1.47% 450.92 18
CBOT大豆 1140.75 -0.75 -0.07% -1.43% 1252.48 33
CBOT稻米 $13.68 -$0.01 -0.11% +0.77% $13.75 48
美国原油 $104.03 -$0.45 -0.43% -1.24% $104.77 26
汇率
欧元/美元 $1.366 -$0.002 -0.18% -0.26%
美元/澳元 0.944 -0.006 -0.62% +0.07%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/杜明霞；审校 于春红/张若琪)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。