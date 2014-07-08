芝加哥期市：玉米期货六日来首度上扬，但利好天气制约涨幅

11月大豆期货 上涨0.3%，至每蒲式耳11.28-1/2美元；周一收跌0.7%，至每蒲式耳11.16美元的低位，为2月12日以来的最低水平。
美国作物状况稳定，上周大豆评级为20年高位，玉米评级为15年高位，因降雨充沛且气候温暖，基本是最利于作物生长的情况。
美国农业部周一公布的一周作物生长状况报告显示，大豆优良率为72%，玉米为75%，都符合市场预期。
农业部还表示，春小麦评级优良率为70%，与上周相同。冬小麦优良率为31%，比上周高一个百分点，收割已进行57%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 559.50 2.75 +0.49% -3.45% 596.50 25
CBOT玉米 407.25 1.00 +0.25% -1.93% 442.68 16
CBOT大豆 1128.50 3.00 +0.27% -0.44% 1233.21 21
CBOT稻米 $13.64 $0.03 +0.18% +0.44% $13.67 46
美国原油 $103.41 -$0.12 -0.12% -0.62% $104.73 25
汇率
欧元/美元 $1.361 $0.000 +0.03% +0.11%
美元/澳元 0.937 0.000 +0.02% +0.16%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/王丽鑫； 审校 白云/龚芳)