芝加哥期市：玉米下跌，USDA公布前周作物生长状况意外好转

玉米作物优良率为76%，较上周上升1个百分点；大豆作物优良率为72%。

路透访问的分析师预计，政府对各作物7月13日止当周的优良率评估将维持不变，因中西部气温低于平均水平，土壤湿度较高，天气状况接近理想水平。

自1994年以来，每年7月中旬的优良率都是全年最高。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 537.25 -0.50 -0.09% -2.54% 586.97 47

CBOT玉米 387.50 -0.75 -0.19% -2.64% 434.97 8

CBOT大豆 1085.75 -0.50 -0.05% -1.63% 1211.80 11

CBOT稻米 $12.96 $0.07 +0.50% -3.68% $13.55 36

美国原油 $100.95 $0.04 +0.04% +0.12% $104.48 23

汇率

欧元/美元 $1.362 $0.001 +0.09% +0.08%

美元/澳元 0.939 0.000 +0.02% +0.02%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/许娜；审校 杜明霞/张若琪)