芝加哥期市：玉米期货跌后反弹，但美国农业部作物长势报告抑制升幅

投行观点：Acadia Healthcare Company目标价由55下调至50美元，评级为表现优于大盘--Leerink
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周一出炉的周度报告显示，美国农业部将美国玉米作物优良率意外上调1个百分点至76%，同时维持大豆优良率在72%不变。这两种作物今年伊始的优良率均为1994年以来最佳。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二称，6月美国会员压榨了1.18718亿蒲式耳大豆，较5月减少7.8%，且较贸易商平均预估低近80万蒲式耳。
交易商称，进口商认为价格还将下跌，所以对于预定美国玉米较为谨慎。不过，民间出口商达成协议，将出售12万吨美国大豆到中国，于2014/15销售年度交付。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 539.50 1.75 +0.33% +2.57% 580.73 41
CBOT玉米 383.25 1.50 +0.39% -0.39% 429.67 9
CBOT大豆 1086.25 0.00 +0.00% +1.05% 1196.80 7
CBOT稻米 $12.90 $0.03 +0.23% -2.31% $13.51 14
美国原油 $100.20 $0.24 +0.24% -0.62% $104.45 23
汇率
欧元/美元 $1.356 -$0.001 -0.05% -0.40%
美元/澳元 0.936 -0.001 -0.09% -0.37%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/许娜；审校 杜明霞/徐文焰)
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