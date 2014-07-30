芝加哥期市：美国大豆连续第二日下滑，玉米因天气可能好转而走低

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
周日和周一的暴风雨应可给美国玉米种植带的西北部地区带来0.5英寸(1.3厘米)的降雨，其中包括明尼苏达州和爱荷华州。本周稍晚，降雨应会扩大到中西部其它地区。
小麦期货周二下跌，受累于乌克兰和澳洲产量巨大的预期。黑海地区小麦供应没有问题也进一步打压小麦价格。
乌克兰咨询机构UkrAgroConsult周二上调对乌克兰2014年谷物产量预估约4%，至5,740万吨，主要因谷物单产增加。
小麦出口商CBH Group周二表示，澳洲最大的谷物生产州--西澳州2014/15年小麦产量可能较官方预估高出12%，即100万吨左右。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 521.00 1.00 +0.19% 557.26 37
CBOT玉米 370.75 -0.25 -0.07% 405.54 25
CBOT大豆 1091.75 -3.25 -0.30% 1138.66 44
CBOT稻米 $13.11 -$0.03 -0.19% $13.39 38
美国原油 $101.02 $0.05 +0.05% $103.68 33
汇率
欧元/美元 $1.341 -$0.002 -0.13%
美元/澳元 0.938 -0.001 -0.11%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。