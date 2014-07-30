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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 09:41 BJT

芝加哥期市：美国大豆连续第二日下滑，玉米因天气可能好转而走低

周日和周一的暴风雨应可给美国玉米种植带的西北部地区带来0.5英寸(1.3厘米)的降雨，其中包括明尼苏达州和爱荷华州。本周稍晚，降雨应会扩大到中西部其它地区。

小麦期货周二下跌，受累于乌克兰和澳洲产量巨大的预期。黑海地区小麦供应没有问题也进一步打压小麦价格。

乌克兰咨询机构UkrAgroConsult周二上调对乌克兰2014年谷物产量预估约4%，至5,740万吨，主要因谷物单产增加。

小麦出口商CBH Group周二表示，澳洲最大的谷物生产州--西澳州2014/15年小麦产量可能较官方预估高出12%，即100万吨左右。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 521.00 1.00 +0.19% 557.26 37

CBOT玉米 370.75 -0.25 -0.07% 405.54 25

CBOT大豆 1091.75 -3.25 -0.30% 1138.66 44

CBOT稻米 $13.11 -$0.03 -0.19% $13.39 38

美国原油 $101.02 $0.05 +0.05% $103.68 33

汇率

欧元/美元 $1.341 -$0.002 -0.13%

美元/澳元 0.938 -0.001 -0.11%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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