芝加哥期市：大豆下滑，美国农业部称大豆生长状况好于市场预期

美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至8月3日当周大豆优良率为71%，与前周持平，高于上年同期的64%。路透调查分析师预估均值为优良率70%。

玉米优良率为73%，较前周下降两个百分点。分析师预估为74%，上年同期为64%。

春麦优良率也持稳在70%，上年同期为68%。

频繁降雨威胁到德国和波兰的小麦质量，欧盟本年度饲料小麦产量可能增加，而制粉小麦产量减少。

商品经纪机构INTL FCStone 周一预计，美国2014年玉米产量在144.55亿蒲式耳，单产平均为每英亩172.4蒲式耳。

----------------------------------0027GMT--------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 544.75 0.75 +0.14% +1.97% 548.58 59

CBOT玉米 368.00 -1.25 -0.34% +1.59% 392.83 31

CBOT大豆 1074.00 -5.50 -0.51% +1.46% 1114.16 48

CBOT稻米 $13.07 $0.05 +0.38% +0.65% $13.43 35

美国原油 $98.31 $0.02 +0.02% +0.44% $102.55 23

汇率

欧元/美元 $1.342 $0.000 -0.01% -0.07%

美元/澳元 0.933 -0.001 -0.08% +0.20%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 李婷仪/; 张荻； 审校 张若琪/于春红)