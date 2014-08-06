芝加哥期市：小麦期货触及三周高位，因欧洲作物生长状况令人担忧

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 559.25 6.75 +1.22% +2.80% 548.37 64
CBOT玉米 367.50 0.25 +0.07% -0.47% 390.34 29
CBOT大豆 1067.00 1.25 +0.12% -1.16% 1108.63 47
CBOT稻米 $12.85 $0.00 +0.00% -1.08% $13.43 28
美国原油 $97.63 $0.25 +0.26% -0.67% $102.24 21
汇率
欧元/美元 $1.337 $0.000 -0.04% -0.38%
美元/澳元 0.930 0.000 -0.02% -0.34%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/徐文焰/王兴亚)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。