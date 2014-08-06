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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 09:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及三周高位，因欧洲作物生长状况令人担忧

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 559.25 6.75 +1.22% +2.80% 548.37 64

CBOT玉米 367.50 0.25 +0.07% -0.47% 390.34 29

CBOT大豆 1067.00 1.25 +0.12% -1.16% 1108.63 47

CBOT稻米 $12.85 $0.00 +0.00% -1.08% $13.43 28

美国原油 $97.63 $0.25 +0.26% -0.67% $102.24 21

汇率

欧元/美元 $1.337 $0.000 -0.04% -0.38%

美元/澳元 0.930 0.000 -0.02% -0.34%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/徐文焰/王兴亚)
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