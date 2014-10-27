芝加哥期市：玉米期货连两日下跌，因收割进度加快

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
近月小麦期货 跌0.7%至每蒲式耳5.14-1/4美元，周五收低1.7%。
天气干燥，使得农户能够迅速推进玉米和大豆收割。
气象专家称，巴西中西部和东南部种植区周五迎来零星降雨，包括米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)部分干旱的咖啡种植区，下周预计将迎来更大的暴风雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 514.25 -3.50 -0.68% -2.37% 497.03 55
CBOT玉米 351.25 -1.75 -0.50% -2.43% 365.63 51
CBOT大豆 971.00 -6.50 -0.66% -2.24% 946.75 54
CBOT稻米 $12.38 -$0.03 -0.20% +0.12% $12.61 34
美国原油 $80.96 -$0.05 -0.06% -0.06% $87.44 28
汇率
欧元/美元 $1.268 $0.001 +0.06% +0.27%
美元/澳元 0.881 0.001 +0.13% +0.51%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/许娜；审校 张涛)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。