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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 08:49 BJT

芝加哥期市：玉米期货连两日下跌，因收割进度加快

近月小麦期货 跌0.7%至每蒲式耳5.14-1/4美元，周五收低1.7%。

天气干燥，使得农户能够迅速推进玉米和大豆收割。

气象专家称，巴西中西部和东南部种植区周五迎来零星降雨，包括米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)部分干旱的咖啡种植区，下周预计将迎来更大的暴风雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.25 -3.50 -0.68% -2.37% 497.03 55

CBOT玉米 351.25 -1.75 -0.50% -2.43% 365.63 51

CBOT大豆 971.00 -6.50 -0.66% -2.24% 946.75 54

CBOT稻米 $12.38 -$0.03 -0.20% +0.12% $12.61 34

美国原油 $80.96 -$0.05 -0.06% -0.06% $87.44 28

汇率

欧元/美元 $1.268 $0.001 +0.06% +0.27%

美元/澳元 0.881 0.001 +0.13% +0.51%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/许娜；审校 张涛)
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