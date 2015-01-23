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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:05 BJT

芝加哥期市：大豆期货持于三个月低位附近，周线料跌1.5%

3月小麦期货 本周迄今下跌近0.5%，为连续第五周下滑。

美国1月16日当周乙醇库存增加15.8万桶至2,040万桶，给玉米价格带来压力。

国际谷物理事会(IGC)上调2014/15年度全球玉米产量预估至创纪录的9.92亿吨，此前预估为9.82亿吨。

主要的玉米和大豆生产国--巴西料将及时迎来降雨，提高了产量预期。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/许娜；审校 郑茵/李婷仪)
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