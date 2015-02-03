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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 10:10 BJT

芝加哥期市：小麦略涨，从四个月低点反弹

3月玉米 上扬0.4%至每蒲式耳3.71-1/4美元，上日收盘几无变动。  
    
    路透在加拿大统计局周三公布数据前进行的调查显示，加拿大2014年底小麦和油菜籽库
存预计仍将为数十年来最高的几次之一。
    
    交易商等待埃及的小麦进口投标结果，以从中找寻对美国供应的需求线索。
    
    周末的暴风雪为美国中西部小麦种植区带来逾一英尺厚的积雪，为冬眠的小麦提供了保
护。交易商称，强降雪亦阻碍了本周初的谷物运输。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           494.25     1.50  +0.30%    -1.69%     559.39   13
    CBOT玉米           371.25     1.50  +0.41%    +0.34%     392.60   29
    CBOT大豆           962.25     2.75  +0.29%    +0.13%    1010.18   30
    CBOT稻米           $10.22   -$0.09  -0.87%    -3.36%     $11.44   19
    美国原油           $49.90    $0.33  +0.67%    +3.44%     $49.55   63
    汇率
    欧元/美元          $1.135   $0.001  +0.04%    +0.52%
    美元/澳元           0.780    0.000  +0.03%    +0.48%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译/审校 李婷仪/张荻/杜明霞)
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