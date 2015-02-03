芝加哥期市：小麦略涨，从四个月低点反弹

3月玉米 上扬0.4%至每蒲式耳3.71-1/4美元，上日收盘几无变动。 路透在加拿大统计局周三公布数据前进行的调查显示，加拿大2014年底小麦和油菜籽库 存预计仍将为数十年来最高的几次之一。 交易商等待埃及的小麦进口投标结果，以从中找寻对美国供应的需求线索。 周末的暴风雪为美国中西部小麦种植区带来逾一英尺厚的积雪，为冬眠的小麦提供了保 护。交易商称，强降雪亦阻碍了本周初的谷物运输。 --------------------------------0120GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 494.25 1.50 +0.30% -1.69% 559.39 13 CBOT玉米 371.25 1.50 +0.41% +0.34% 392.60 29 CBOT大豆 962.25 2.75 +0.29% +0.13% 1010.18 30 CBOT稻米 $10.22 -$0.09 -0.87% -3.36% $11.44 19 美国原油 $49.90 $0.33 +0.67% +3.44% $49.55 63 汇率 欧元/美元 $1.135 $0.001 +0.04% +0.52% 美元/澳元 0.780 0.000 +0.03% +0.48% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/张荻/杜明霞)