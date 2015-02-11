芝加哥期市：小麦期货续跌，因美国农业部公布全球库存预估高于预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
3月玉米 上扬0.1%至每蒲式耳3.88-1/2美元，上日下跌0.8%。 美国农业部预估2014/15年度末全球小麦库存达1.9785亿吨，高于分 析师预估均值的1.9583亿吨，也是2009/10年度以来最高。 美国农业月度供需报告显示，美国玉米库存料低于此前预估，因乙醇 生产商、食品、种子和工业使用量上升，弥补了饲料行业需求下降的影响 。 美国农业部并称，大豆供应较先前预期紧俏，因国内和出口需求均上 升。 --------------------------------0120GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 521.00 -0.75 -0.14% -1.65% 540 .21 46 CBOT玉米 388.50 0.50 +0.13% -0.70% 388 .11 57 CBOT大豆 970.00 1.00 +0.10% -0.87% 996 .91 44 CBOT稻米 $10.22 -$0.01 -0.15% -2.06% $11 .06 34 美国原油 $50.76 $0.74 +1.48% -3.97% $48 .69 54 汇率 欧元/美元 $1.133 $0.001 +0.07% +0.04% 美元/澳元 0.778 0.001 +0.08% -0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 许娜/张荻； 审校 李爽/孙茉莉)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。