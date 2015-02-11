版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 09:58 BJT

芝加哥期市：小麦期货续跌，因美国农业部公布全球库存预估高于预期

3月玉米 上扬0.1%至每蒲式耳3.88-1/2美元，上日下跌0.8%。
    
    美国农业部预估2014/15年度末全球小麦库存达1.9785亿吨，高于分
析师预估均值的1.9583亿吨，也是2009/10年度以来最高。
    
    美国农业月度供需报告显示，美国玉米库存料低于此前预估，因乙醇
生产商、食品、种子和工业使用量上升，弥补了饲料行业需求下降的影响
。
    
    美国农业部并称，大豆供应较先前预期紧俏，因国内和出口需求均上
升。
    
    --------------------------------0120GMT---------------------
--
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           521.00    -0.75  -0.14%    -1.65%     540
.21   46
    CBOT玉米           388.50     0.50  +0.13%    -0.70%     388
.11   57
    CBOT大豆           970.00     1.00  +0.10%    -0.87%     996
.91   44
    CBOT稻米           $10.22   -$0.01  -0.15%    -2.06%     $11
.06   34
    美国原油           $50.76    $0.74  +1.48%    -3.97%     $48
.69   54
    汇率
    欧元/美元          $1.133   $0.001  +0.07%    +0.04%
    美元/澳元           0.778    0.001  +0.08%    -0.28%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (翻译 许娜/张荻； 审校 李爽/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐