更正-芝加哥期市：小麦期货升至一个月高位附近，两个交易日累计涨近3%

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
(因英文原文有误，标题和第一段中应为“一个月高位”，非“两个月高 位”。) 路透悉尼2月17日 - 美国小麦期货周二上涨逾0.5%，两个交易日累计 上涨近3%，因部分主要种植州遭遇暴雪，推动小麦价格升至一个月高位附 近。 芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货 上涨0.56%至每蒲式耳5.3 6美元，略低于日高及1月22日以来高位5.38-1/4美元。小麦期货周五收涨 2.25%。 3月大豆期货 上涨0.63%至每蒲式耳9.96-3/4美元，周五涨0.69% 。 3月玉米期约 上涨0.2%至每蒲式耳3.88美元，上日上涨1.1%。 根据路透调查分析师的平均预估，美国全国油籽加工商协会(NOPA)周 二公布的月度报告料显示大豆压榨量达1.62673亿蒲式耳。 全美气象服务(NWS)表示，冰雪天候已从南部大平原向东移动，袭击 密苏里、阿肯色、伊利诺南部、田纳西、肯塔基、印第安纳以及俄亥俄等 地。 --------------------------------0126GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 536.00 3.00 +0.56% +2.83% 534 .28 60 CBOT玉米 388.00 0.75 +0.19% +1.31% 386 .65 55 CBOT大豆 996.75 6.25 +0.63% +1.32% 993 .70 61 CBOT稻米 $10.43 -$0.10 -0.90% +0.97% $10 .93 45 美国原油 $52.93 $0.15 +0.28% +3.36% $48 .52 62 汇率 欧元/美元 $1.133 -$0.002 -0.18% -0.46% 美元/澳元 0.778 0.001 +0.14% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。