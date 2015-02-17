更正-芝加哥期市：小麦期货升至一个月高位附近，两个交易日累计涨近3%

(因英文原文有误，标题和第一段中应为“一个月高位”，非“两个月高 位”。) 路透悉尼2月17日 - 美国小麦期货周二上涨逾0.5%，两个交易日累计 上涨近3%，因部分主要种植州遭遇暴雪，推动小麦价格升至一个月高位附 近。 芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货 上涨0.56%至每蒲式耳5.3 6美元，略低于日高及1月22日以来高位5.38-1/4美元。小麦期货周五收涨 2.25%。 3月大豆期货 上涨0.63%至每蒲式耳9.96-3/4美元，周五涨0.69% 。 3月玉米期约 上涨0.2%至每蒲式耳3.88美元，上日上涨1.1%。 根据路透调查分析师的平均预估，美国全国油籽加工商协会(NOPA)周 二公布的月度报告料显示大豆压榨量达1.62673亿蒲式耳。 全美气象服务(NWS)表示，冰雪天候已从南部大平原向东移动，袭击 密苏里、阿肯色、伊利诺南部、田纳西、肯塔基、印第安纳以及俄亥俄等 地。 --------------------------------0126GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 536.00 3.00 +0.56% +2.83% 534 .28 60 CBOT玉米 388.00 0.75 +0.19% +1.31% 386 .65 55 CBOT大豆 996.75 6.25 +0.63% +1.32% 993 .70 61 CBOT稻米 $10.43 -$0.10 -0.90% +0.97% $10 .93 45 美国原油 $52.93 $0.15 +0.28% +3.36% $48 .52 62 汇率 欧元/美元 $1.133 -$0.002 -0.18% -0.46% 美元/澳元 0.778 0.001 +0.14% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张明钧; 审校 张涛)