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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 11:10 BJT

更正-芝加哥期市：小麦期货升至一个月高位附近，两个交易日累计涨近3%

(因英文原文有误，标题和第一段中应为“一个月高位”，非“两个月高
位”。)
    路透悉尼2月17日 - 美国小麦期货周二上涨逾0.5%，两个交易日累计
上涨近3%，因部分主要种植州遭遇暴雪，推动小麦价格升至一个月高位附
近。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货 上涨0.56%至每蒲式耳5.3
6美元，略低于日高及1月22日以来高位5.38-1/4美元。小麦期货周五收涨
2.25%。
    
    3月大豆期货 上涨0.63%至每蒲式耳9.96-3/4美元，周五涨0.69%
。

    3月玉米期约 上涨0.2%至每蒲式耳3.88美元，上日上涨1.1%。
    
    根据路透调查分析师的平均预估，美国全国油籽加工商协会(NOPA)周
二公布的月度报告料显示大豆压榨量达1.62673亿蒲式耳。
    
    全美气象服务(NWS)表示，冰雪天候已从南部大平原向东移动，袭击
密苏里、阿肯色、伊利诺南部、田纳西、肯塔基、印第安纳以及俄亥俄等
地。
    
    --------------------------------0126GMT---------------------
--
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           536.00     3.00  +0.56%    +2.83%     534
.28   60
    CBOT玉米           388.00     0.75  +0.19%    +1.31%     386
.65   55
    CBOT大豆           996.75     6.25  +0.63%    +1.32%     993
.70   61
    CBOT稻米           $10.43   -$0.10  -0.90%    +0.97%     $10
.93   45
    美国原油           $52.93    $0.15  +0.28%    +3.36%     $48
.52   62
    汇率
    欧元/美元          $1.133  -$0.002  -0.18%    -0.46%
    美元/澳元           0.778    0.001  +0.14%    +0.14%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/张明钧; 审校 张涛)
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