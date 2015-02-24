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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬，但对美国出口需求的担忧限制涨幅

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           503.50    -0.50  -0.10%    -0.98%     522.01   29
    CBOT玉米           378.75     0.00  +0.00%    -1.69%     383.85   39
    CBOT大豆          1003.25     1.75  +0.17%    +0.17%     987.81   57
    CBOT稻米           $10.73    $0.01  +0.09%    -2.85%     $11.04   44
    美国原油           $49.57    $0.12  +0.24%    -1.53%     $48.84   43
    汇率
    欧元/美元          $1.134   $0.000  +0.04%    -0.38%
    美元/澳元           0.780    0.000  +0.03%    -0.54%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张荻/许娜；审校 王兴亚/李婷仪)
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