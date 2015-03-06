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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 10:43 BJT

芝加哥期市：小麦料将创下去年9月以来最大单周跌幅，玉米下滑

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           482.25     1.75  +0.36%    -2.77%     511.19   26
    CBOT玉米           389.00    -1.50  -0.38%    -0.13%     390.78   47
    CBOT大豆           985.75     0.25  +0.03%    -0.83%     991.26   35
    CBOT稻米           $10.62    $0.03  +0.24%    -0.98%     $10.81   40
    美国原油           $51.13    $0.37  +0.73%    -0.78%     $49.72   55
    汇率
    欧元/美元          $1.103   $0.000  -0.03%    -0.47%
    美元/澳元           0.779    0.001  +0.12%    -0.31%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李婷仪/许娜；审校 王丽鑫/蔡美珍)
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