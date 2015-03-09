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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 09:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨1%，因交易商对美农业部报告预做准备

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           487.25     4.75  +0.98%    -6.30%     551.92
    CBOT玉米           387.25     1.25  +0.32%    +4.38%     401.62
    CBOT大豆           986.75     1.75  +0.18%    -9.89%    1126.86
    美国原油           $49.46   -$0.15  -0.30%   -51.02%    $101.78
    汇率
    欧元/美元          $1.084  -$0.255 -19.05%   -19.13%
    美元/澳元           0.770   -0.163 -17.46%   -17.93%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/许娜；审校 于春红)
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