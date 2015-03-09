芝加哥期市：小麦期货上涨1%，因交易商对美农业部报告预做准备

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
--------------------------------0113GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 487.25 4.75 +0.98% -6.30% 551.92 CBOT玉米 387.25 1.25 +0.32% +4.38% 401.62 CBOT大豆 986.75 1.75 +0.18% -9.89% 1126.86 美国原油 $49.46 -$0.15 -0.30% -51.02% $101.78 汇率 欧元/美元 $1.084 -$0.255 -19.05% -19.13% 美元/澳元 0.770 -0.163 -17.46% -17.93% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 于春红)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货