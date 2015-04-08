重发-芝加哥期市：大豆期货在USDA报告公布前小涨，为近一周来首见

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路透悉尼4月8日 - 美国大豆期货周三在美国农业部(USDA)公布最新报告前上涨，为近一周来首见，受益于巴西供应忧虑，但全球供应充裕遏制涨势。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 上涨0.1%至每蒲式耳9.71-3/4美元，周二收低0.77%。

近月玉米期货 上涨0.33%至每蒲式耳3.84-1/4美元，周二跌0.52%，

近月小麦期货 上涨0.5%至每蒲式耳5.28-1/2美元，周二收跌0.32%。

分析师预计，将于周四出炉的美国农业部月度供需报告将显示，2014/15作物年度年末国内库存为3.7亿蒲式耳，低于政府3月预估但仍是八年来最高。

美国硬红冬麦旱区下周预报有雨，令市场承压。天气条件改善预计也将提升俄罗斯和乌克兰作物生产状况，周二给小麦价格再添压力。

巴西港口官员和大豆行业组织Abiove周二表示，大豆出口或将放缓，因为附近一个储油设施持续六天的火灾，限制了巴西最大港口桑托斯港的使用。

阿根廷主要大豆产区干燥天气料将再持续两至三周，使其可能实现预期中的大丰收。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 528.50 2.50 +0.48% +0.14% 511.63 53

CBOT玉米 384.25 1.25 +0.33% -0.19% 386.18 48

CBOT大豆 971.75 0.75 +0.08% -0.69% 983.93 39

CBOT稻米 $10.71 $0.03 +0.23% -1.11% $10.79 39

美国原油 $52.99 -$0.99 -1.83% +1.63% $48.61 66

汇率

欧元/美元 $1.083 $0.002 +0.16% -0.83%

美元/澳元 0.764 0.001 +0.17% +0.72%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王颖；审校 戴素萍/张涛)