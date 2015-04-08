重发-芝加哥期市：大豆期货在USDA报告公布前小涨，为近一周来首见

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(重发以调整格式)
路透悉尼4月8日 - 美国大豆期货周三在美国农业部(USDA)公布最新报告前上涨，为近一周来首见，受益于巴西供应忧虑，但全球供应充裕遏制涨势。
芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 上涨0.1%至每蒲式耳9.71-3/4美元，周二收低0.77%。
近月玉米期货 上涨0.33%至每蒲式耳3.84-1/4美元，周二跌0.52%，
近月小麦期货 上涨0.5%至每蒲式耳5.28-1/2美元，周二收跌0.32%。
分析师预计，将于周四出炉的美国农业部月度供需报告将显示，2014/15作物年度年末国内库存为3.7亿蒲式耳，低于政府3月预估但仍是八年来最高。
美国硬红冬麦旱区下周预报有雨，令市场承压。天气条件改善预计也将提升俄罗斯和乌克兰作物生产状况，周二给小麦价格再添压力。
巴西港口官员和大豆行业组织Abiove周二表示，大豆出口或将放缓，因为附近一个储油设施持续六天的火灾，限制了巴西最大港口桑托斯港的使用。
阿根廷主要大豆产区干燥天气料将再持续两至三周，使其可能实现预期中的大丰收。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 528.50 2.50 +0.48% +0.14% 511.63 53
CBOT玉米 384.25 1.25 +0.33% -0.19% 386.18 48
CBOT大豆 971.75 0.75 +0.08% -0.69% 983.93 39
CBOT稻米 $10.71 $0.03 +0.23% -1.11% $10.79 39
美国原油 $52.99 -$0.99 -1.83% +1.63% $48.61 66
汇率
欧元/美元 $1.083 $0.002 +0.16% -0.83%
美元/澳元 0.764 0.001 +0.17% +0.72%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王颖；审校 戴素萍/张涛)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。