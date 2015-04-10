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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 09:42 BJT

芝加哥期市：大豆期货弹离近六个月低点，但周线可能下跌3.5%

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 517.25 -1.50 -0.29% -1.71% 512.31 43

CBOT玉米 378.25 0.25 +0.07% -0.26% 385.16 36

CBOT大豆 955.00 1.50 +0.16% -1.70% 978.93 26

CBOT稻米 $10.42 $0.02 +0.19% -1.47% $10.76 28

美国原油 $50.79 $0.00 +0.00% +0.73% $48.64 53

汇率

欧元/美元 $1.068 $0.002 +0.16% -0.96%

美元/澳元 0.772 0.002 +0.31% +0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/许娜；审校 张若琪/张涛)
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