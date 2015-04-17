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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 09:18 BJT

芝加哥期市：小麦料创下九个月来最大单周跌幅，降雨缓解收成忧虑

近月大豆 本周上涨逾1.5%，收复上周半数跌幅。
    
    近月玉米 本周几无变动。
    
    小麦承压，因美国大平原普遍降雨，这可能提高作物产量，但目前美
国小麦的出口需求不佳，且全球供应充足，美元也徘徊在近12年高位。
    
    美国一周大豆出口销售情况好于预期，且南美收获进度有一些延迟，
令大豆获得支撑。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           490.00    -0.75  -0.15%    -0.15%     512
.93   33
    CBOT玉米           376.50     0.25  +0.07%    +0.13%     382
.71   42
    CBOT大豆           967.50     1.50  +0.16%    +0.26%     972
.71   51
    CBOT稻米           $10.18   -$0.03  -0.29%    -1.55%     $10
.91   22
    美国原油           $56.43   -$0.28  -0.49%    +0.07%     $49
.43   72
    汇率
    欧元/美元          $1.078   $0.002  +0.18%    +0.89%
    美元/澳元           0.779   -0.001  -0.13%    +1.45%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)    
    
  
 (编译 于春红/杜明霞；审校 郑茵)
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