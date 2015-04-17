芝加哥期市：小麦料创下九个月来最大单周跌幅，降雨缓解收成忧虑

近月大豆 本周上涨逾1.5%，收复上周半数跌幅。 近月玉米 本周几无变动。 小麦承压，因美国大平原普遍降雨，这可能提高作物产量，但目前美 国小麦的出口需求不佳，且全球供应充足，美元也徘徊在近12年高位。 美国一周大豆出口销售情况好于预期，且南美收获进度有一些延迟， 令大豆获得支撑。 --------------------------------0041GMT--------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 490.00 -0.75 -0.15% -0.15% 512 .93 33 CBOT玉米 376.50 0.25 +0.07% +0.13% 382 .71 42 CBOT大豆 967.50 1.50 +0.16% +0.26% 972 .71 51 CBOT稻米 $10.18 -$0.03 -0.29% -1.55% $10 .91 22 美国原油 $56.43 -$0.28 -0.49% +0.07% $49 .43 72 汇率 欧元/美元 $1.078 $0.002 +0.18% +0.89% 美元/澳元 0.779 -0.001 -0.13% +1.45% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 于春红/杜明霞；审校 郑茵)