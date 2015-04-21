芝加哥期市：玉米期货连续第二天下滑，美国种植进度良好

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 496.25 -2.00 -0.40% +1.43% 508.56 37
CBOT玉米 376.00 -2.00 -0.53% -0.99% 382.06 44
CBOT大豆 975.25 -2.25 -0.23% +0.67% 971.92 56
CBOT稻米 $10.05 $0.02 +0.20% -1.08% $10.86 21
美国原油 $56.34 -$0.04 -0.07% +1.08% $49.89 69
汇率
欧元/美元 $1.074 $0.000 +0.03% -0.61%
美元/澳元 0.770 -0.002 -0.25% -0.90%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 张若琪/王颖)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率