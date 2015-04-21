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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 09:12 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第二天下滑，美国种植进度良好

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 496.25 -2.00 -0.40% +1.43% 508.56 37

CBOT玉米 376.00 -2.00 -0.53% -0.99% 382.06 44

CBOT大豆 975.25 -2.25 -0.23% +0.67% 971.92 56

CBOT稻米 $10.05 $0.02 +0.20% -1.08% $10.86 21

美国原油 $56.34 -$0.04 -0.07% +1.08% $49.89 69

汇率

欧元/美元 $1.074 $0.000 +0.03% -0.61%

美元/澳元 0.770 -0.002 -0.25% -0.90%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 张若琪/王颖)

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