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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 09:47 BJT

芝加哥期市：玉米期货四日来首次上扬，但需求担忧抑制涨幅

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           501.25     2.25  +0.45%    +0.20%     508
.84   42
    CBOT玉米           373.00     0.50  +0.13%    +0.00%     380
.83   39
    CBOT大豆           976.50     4.75  +0.49%    +0.13%     970
.71   56
    CBOT稻米           $10.33   -$0.06  -0.58%    +1.03%     $10
.82   44
    美国原油           $56.47    $0.31  +0.55%    +2.19%     $50
.43   68
    汇率
    欧元/美元          $1.071  -$0.002  -0.16%    -0.23%
    美元/澳元           0.774   -0.001  -0.14%    +0.43%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
 

 (编译 王兴亚/许娜；审校 张涛/杜明霞)

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