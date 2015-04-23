芝加哥期市：玉米期货四日来首次上扬，但需求担忧抑制涨幅

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
--------------------------------0113GMT------------- ---------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 501.25 2.25 +0.45% +0.20% 508 .84 42 CBOT玉米 373.00 0.50 +0.13% +0.00% 380 .83 39 CBOT大豆 976.50 4.75 +0.49% +0.13% 970 .71 56 CBOT稻米 $10.33 -$0.06 -0.58% +1.03% $10 .82 44 美国原油 $56.47 $0.31 +0.55% +2.19% $50 .43 68 汇率 欧元/美元 $1.071 -$0.002 -0.16% -0.23% 美元/澳元 0.774 -0.001 -0.14% +0.43% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/许娜；审校 张涛/杜明霞)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。