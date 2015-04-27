芝加哥期货：玉米期货连跌第六日，盘中触及六个月新低

7月小麦 跌0.36%至每蒲式耳4.86-3/4美元，略高于盘中低点4.86-1/4美元，此位亦为4月16日来最低。小麦周五收跌2.5%。

玉米承压，因有利的天气预报将允许农民快速推进播种。

美国爆发禽流感可能损及牲畜饲料需求的担忧，打压玉米和大豆。

巴西卡车司机周四早间重新在该国主要农作物带设置路障，此前与政府和运输公司就薪资和能源价格的谈判未能达成一致。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 486.75 -1.75 -0.36% -2.89% 507.83 29

CBOT玉米 367.50 -2.25 -0.61% -0.88% 379.83 24

CBOT大豆 967.75 -3.00 -0.31% -1.25% 972.24 46

CBOT稻米 $10.23 $0.00 +0.00% -0.58% $10.78 38

美国原油 $57.18 $0.03 +0.05% +0.05% $51.79 67

汇率

欧元/美元 $1.088 $0.000 +0.03% +0.47%

美元/澳元 0.783 0.002 +0.23% +0.68%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/杜明霞；审校 白云/龚芳)