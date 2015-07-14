芝加哥期市：玉米期货涨至一年高位，USDA报告令升势受到抑制

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
9月小麦期货 上涨0.4%至每蒲式耳5.77-3/4，周一收盘基本持平。
美国农业部在收盘后公布报告，将大豆优良率下调1个百分点，但维持玉米优良率不变。
分析师此前预计，玉米和大豆优良率都将下调1个百分点。
美国农业部周五公布的月度报告显示，玉米和大豆产量都将小于预期。报告令投资者感到意外，推动玉米和大豆携手上扬。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 577.75 2.00 +0.35% +0.30% 542.52 63
CBOT玉米 452.75 1.00 +0.22% +1.74% 400.73 86
CBOT大豆 1037.50 9.00 +0.88% +1.49% 966.96 69
CBOT稻米 $10.90 -$0.04 -0.32% -1.67% $10.37 67
美国原油 $51.64 -$0.56 -1.07% -2.09% $57.86 23
汇率
欧元/美元 $1.099 -$0.001 -0.10% -1.53%
美元/澳元 0.740 -0.001 -0.09% -0.51%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/许娜；审校 孙茉莉/李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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