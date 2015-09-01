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货币新闻 | 2015年 9月 1日 星期二 09:17 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，USDA给出的作物优良率高于预期

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           482.75    -2.25  -0.46%    -0.21%     504.33   36
    CBOT玉米           373.25    -2.00  -0.53%    -0.47%     382.38   38
    CBOT大豆           882.75    -4.75  -0.54%    -0.31%     925.75   38
    CBOT稻米           $12.08   -$0.08  -0.70%    +1.60%     $11.80   66
    美国原油           $47.27   -$1.93  -3.92%    +4.53%     $44.45   65
    汇率
    欧元/美元          $1.124   $0.003  +0.25%    +0.54%
    美元/澳元           0.711    0.000  -0.04%    -0.89%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG> 

 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 白云/王丽鑫)

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