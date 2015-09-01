芝加哥期市：大豆期货走低，USDA给出的作物优良率高于预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
--------------------------------0036GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 482.75 -2.25 -0.46% -0.21% 504.33 36 CBOT玉米 373.25 -2.00 -0.53% -0.47% 382.38 38 CBOT大豆 882.75 -4.75 -0.54% -0.31% 925.75 38 CBOT稻米 $12.08 -$0.08 -0.70% +1.60% $11.80 66 美国原油 $47.27 -$1.93 -3.92% +4.53% $44.45 65 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.003 +0.25% +0.54% 美元/澳元 0.711 0.000 -0.04% -0.89% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 王兴亚/张荻； 审校 白云/王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。