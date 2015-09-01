芝加哥期市：大豆期货走低，USDA给出的作物优良率高于预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。