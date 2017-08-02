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芝加哥期市：大豆期货持稳，上日大跌至一个月低位
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2017年8月2日 / 凌晨1点50分 / 2 天前

芝加哥期市：大豆期货持稳，上日大跌至一个月低位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月2日 - 美国大豆期货周三持稳；上日大跌至一个月低位，因产量损失担忧缓解。
    
    0101GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%至每蒲式耳9.73美元。周二收低3.5%，并触及7月3日来最低水准9.69-3/4美元。
    
    主力玉米期货上升0.5%至每蒲式耳3.78-1/4美元。上日下挫2.1%，触及6月30日来低位3.75-3/4美元。

    主力小麦期货上涨0.3%至每蒲式耳4.62-1/2美元。周二收跌2.8%，触及6月22日来低位4.60-1/2美元。
    
    美国农业部(USDA)周一表示，大豆作物优良率为59%，高于一周前的57%。此前接受路透访查的分析师预计优良率不变。
    
    INTL FCStone预计，美国2017年大豆产量为42.35亿蒲式耳，平均每英亩产量为47.7蒲式耳。美国农业部目前的预估分别为42.60亿蒲式耳和48.0蒲式耳。
    
    INTL FCStone预计今年美国玉米产量为135.90亿蒲式耳，平均每英亩产量为162.8蒲式耳，分别低于美国农业部预期的142.55亿蒲式耳和170.4蒲式耳。
 以下为0101 GMT报价：
 合约             价格       变动      涨跌%     两日涨跌%    30日移动均值  RSI
 CBOT小麦         462.50     1.25      +0.27%    -2.53%       501.01        30
 CBOT玉米         378.25     1.75      +0.46%    -1.69%       391.23        40
 CBOT大豆         973.00     1.25      +0.13%    -3.40%       984.20        36
 CBOT稻米         12.43      $0.05     +0.44%    +1.35%       $11.94        75
 WTI原油          48.83      -$0.33    -0.67%    -2.67%       $46.10        61
 汇率                                                                       
 欧元/美元        $1.181     $0.001    +0.09%    -0.24%                     
 美元/澳元        0.7966     0.000     -0.01%    -0.45%                     
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫/李爽)

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