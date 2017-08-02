芝加哥期市：大豆期货持稳，上日大跌至一个月低位

路透8月2日 - 美国大豆期货周三持稳；上日大跌至一个月低位，因产量损失担忧缓解。 0101GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%至每蒲式耳9.73美元。周二收低3.5%，并触及7月3日来最低水准9.69-3/4美元。 主力玉米期货上升0.5%至每蒲式耳3.78-1/4美元。上日下挫2.1%，触及6月30日来低位3.75-3/4美元。 主力小麦期货上涨0.3%至每蒲式耳4.62-1/2美元。周二收跌2.8%，触及6月22日来低位4.60-1/2美元。 美国农业部(USDA)周一表示，大豆作物优良率为59%，高于一周前的57%。此前接受路透访查的分析师预计优良率不变。 INTL FCStone预计，美国2017年大豆产量为42.35亿蒲式耳，平均每英亩产量为47.7蒲式耳。美国农业部目前的预估分别为42.60亿蒲式耳和48.0蒲式耳。 INTL FCStone预计今年美国玉米产量为135.90亿蒲式耳，平均每英亩产量为162.8蒲式耳，分别低于美国农业部预期的142.55亿蒲式耳和170.4蒲式耳。 以下为0101 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 462.50 1.25 +0.27% -2.53% 501.01 30 CBOT玉米 378.25 1.75 +0.46% -1.69% 391.23 40 CBOT大豆 973.00 1.25 +0.13% -3.40% 984.20 36 CBOT稻米 12.43 $0.05 +0.44% +1.35% $11.94 75 WTI原油 48.83 -$0.33 -0.67% -2.67% $46.10 61 汇率 欧元/美元 $1.181 $0.001 +0.09% -0.24% 美元/澳元 0.7966 0.000 -0.01% -0.45% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫/李爽)