修正-欧元债市：两年期希腊公债收益率升穿30%，因担忧银行的流动性来源

(更正内文第一段错字，“水平”应改为“水面”)

路透伦敦4月21日 - 希腊两年期公债收益率周二升穿30%，为2012年欧债危机最严重时期以来最高，因欧洲央行提议收紧希腊银行业使用紧急流动性工具的细节浮出水面。

对希腊将退出欧元区的忧虑加重可能也是导致该国三个月银行间欧元借贷利率首次跌至负值区域的原因之一，策略师称。

“毫无疑问，市场认为希腊接近违约，”KBC的策略师Piet Lammens说。

希腊两年期公债收益率盘中攀升126个基点，至30.24%，之前彭博报导称，欧洲央行官员已准备好了一项提议，进一步削减希腊银行业可以用来获得紧急流动性的证券价值。

欧洲央行官员告诉路透，一旦希腊违约，将迫使欧洲央行采取行动，可能限制该国银行业获得紧急流动性援助。

希腊10年期公债收益率 攀升34个基点，报13.69%。希腊银行股指数 急跌3.7%。

欧盟执委会主席贾克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆预计希腊与债权人将在未来几周达成新协议。希腊留在欧元区符合欧元区的整体利益。(完)

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