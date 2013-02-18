中港股市: 香港股市收跌,受内地股市走低的拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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敦沛证券副总裁黄志阳表示,香港投资者原本期待内地股市今天会有一个更强劲的开局.
"在3月两会前传出任何重大消息之前,市场料将呈现整理态势,"他说.
**权重股回落拖累沪股**
中国股市沪综指小幅收跌,受有色、金融等权重股回落拖累.分析师称,权重股面临技术性调整压力,令大盘陷入震荡整理.不过,在数据向好及政策面利好预期犹存的情况下,预计短期仍将延续节前的强势震荡上行格局.
上海A股今日成交额为1,032亿元人民币,上一交易日为983亿元.
"今日权重股回落,小盘股票强势,属于上行过程中权重股的技术性调整;同时,虽然春节期间消息面平稳,外盘影响亦不大,但股指运行到高位后市场出现犹豫心态."南京证券分析师温丽君指出.
她并表示,指数越过2,300点后,该点位的技术支撑比较强劲.另外,在数据不错,政策有利好预期,以及 IPO或延迟至6月后开闸的背景下,预计大盘仍处于强势震荡上行过程中.
今日有色、券商保险等金融股领跌,上证180金融指数 收跌1.77%,其中光大证券 收报15.1元,跌5.51%.赤峰黄金 收跌6.33%至21.15元.
由于中国农历春节长假,中国A股市场2月11-15日休市.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。