中港股市：港股收低腾讯控股领跌，内地股市勉力收升

腾讯控股收盘脱离日低，但仍以下跌4%作收，创下12月31日以来最低收盘。虽然腾讯周三晚间发布的2012年获利报告与预期相符，但德意志银行以及里昂证券调降该股评等。德银分析师将腾讯评等由“买进”降为“持有”，并将股价目标削减8%，理由是短期内移动和电子商务方面的业务推进将导致利润率受到压力，但长期将从中受益。

“腾讯股价今日显然受到这些降级消息的影响，不过有部分人士逢低买进，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

“该公司的增长可能会出现一些短期停顿，但没有多少中资企业能像腾讯一样拥有良好的长期增长前景，”黄国英补充道。

**沪市连续第三日收涨**

沪综指连续第三日收涨。今日稍早公布3月汇丰中国PMI初值回升显示经济持续改善。分析师称，虽然短期升势过快或令大盘在2,300点附近有所反复，不过市场维持对经济持续复苏的判断将提振大盘延续震荡反弹走势。

东北证券分析师沈正阳认为，目前经济还在改善过程中，且流动性状况尚可，而通胀短期料不会进一步恶化，因而政策从紧压力不大，短线大盘震荡上行概率较大。

“地产调控、换届等利空前期已基本消化完全，两会后消息面朝利多方向解读，市场情绪得以修正。今天PMI初值亦显示经济持续复苏，预计4月中旬前仍是反弹窗口.”南京证券分析师温丽君称。

中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。