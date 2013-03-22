中港股市：A股本周录得近两个月来最佳周度表现，港股收低

“目前为止许多企业公布的财报与预期大体相符，”建银国际研究部联席主管Peter So称。

So补充道，投资者对企业获利复苏步伐仍持不同意见，他们更可能青睐那些在投入新资本支出后能够获得更多即期回报的公司。

根据汤森路透StarMine，香港上市的公司有43%已公布业绩，其中近半数未达预期。周五收盘后还会有财报出炉，包括中国四大行在内的其余公司财报预计下周公布。

中石油 挫跌1.4%，该公司周四公布2012年净利跌13.3%，跌幅大于预期，因其进口天然气业务亏损扩大 。中海油 跌0.8%，中石化 上升0.2%，两家公司料将在周末前公布财报。

中国第二大移动运营商--中国联通 大涨3.7%，为8月以来的最佳单日表现，此前该公司公布2012年净利较上年同期增长68%，略优于预期。

创科实业 攀升4.1%至2006年1月以来最高收盘位，此前其公布2012年净利创下纪录高位。

**沪市连续第四日收升**

沪综指缩量小幅收升，连续第四日上涨。分析师指出，虽然目前市场信心有所恢复，但仍需更多、更明确的经济数据及政策讯号来进一步提振走势，预计短线大盘行情仍将会较为反复。

华西证券分析师毛胜称，“近期银行股为代表的权重股已有所回升，要使投资者信心进一步增强，还需要更多更强的数据支撑，以及相关配套措施逐步趋于明朗。”

“短线市场将以震荡走势为主，还要等待官方PMI的验证。”他并称。