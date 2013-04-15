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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:36 BJT

中港股市：A股录得逾两周最大跌幅，香港股市抹去上周涨幅

“市场普遍预计一季度GDP的增速是8%，实际7.7%低了，预期基本面的负面影响要持续到5月份左右，但2,100点应该是一个支撑位。”平安证券首席策略研究员王韧认为。

在香港市场，中联重科 重挫8.3%，创2011年9月来最低收盘位。该公司上周五警告称，预期今年首季净利同比将下滑60-80%。

中海油 周一大跌3.1%至6月以来最低收盘价位，成为恒指的最大拖累之一，因布兰特原油期货重新跌向周五创下的九个月低点。

紫金矿业 A股与H股分别大跌5.6%与7.2%，该公司H股收盘创7月以来最低，今年以来已跌24%，恒生国企指数同期为下跌9%。

中金公司在客户报告中称，预计恒生国企指数6月底将升至12,000点，并将2013年底目标从12,500点略微上调至12,800点。

中金在今日中国一系列数据出炉前发布的该报告称，认为国内近期出台实质性紧缩政策的可能性已经下降，而在宽松财政政策与适度货币政策支持下，预计工业生产未来数月将重新加快增长，主要是受到固定资产投资持续强劲与流动性依然宽松所支撑。(完)
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