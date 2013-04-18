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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:54 BJT

中港股市：港股连跌第五日，内地股市艰难攀升

中国利用外资保持稳定增长势头，3月FDI连续第二个月同比增长。商务部表示，更看重利用外资水平是否得到提升，而非实际金额的高低。

香港股市两个股指均连跌五日，录得今年第五疲弱成交量，较上月均值低约13%。沪综指成交量也连续第13日低于20日移动均线水平。

“目前宏观面很难有指引，所以我更侧重可带来明显推动力的具体板块，”里昂证券亚太市场中港分析主管郑名凯(Francis Cheung)称。

中国地产开发商股价攀升，此前路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，中国3月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升3.6%，2月同比上升2.1%。

大宗商品生产商股价再度走软，此前伦敦期铜最低下跌4%，为2011年10月以来首度跌破7,000美元，推动沪铜触及跌停线。(完)

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