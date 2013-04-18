中港股市：港股连跌第五日，内地股市艰难攀升

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
中国利用外资保持稳定增长势头，3月FDI连续第二个月同比增长。商务部表示，更看重利用外资水平是否得到提升，而非实际金额的高低。
香港股市两个股指均连跌五日，录得今年第五疲弱成交量，较上月均值低约13%。沪综指成交量也连续第13日低于20日移动均线水平。
“目前宏观面很难有指引，所以我更侧重可带来明显推动力的具体板块，”里昂证券亚太市场中港分析主管郑名凯(Francis Cheung)称。
中国地产开发商股价攀升，此前路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，中国3月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升3.6%，2月同比上升2.1%。
大宗商品生产商股价再度走软，此前伦敦期铜最低下跌4%，为2011年10月以来首度跌破7,000美元，推动沪铜触及跌停线。(完)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个