中港股市：金融股带领港股和内地股市反弹，华能国际跳涨

沪市成交量为四个交易日来最低。港股成交与20日移动均值一致，即便升至四个交易日最高。

银河证券分析师孟京指出，目前市场受两种力量相互牵制。一是看好蓝筹股处于被低估状态的多头；另一方面是对经济复苏不甚乐观，且对流动性收紧有一定担忧的空方。

“(多空)交织情况下，市场走得非常犹豫，冲上去有人获利了结，跌下来又有抄底资金，大盘在相对底部进行震荡整理的时间不会很短。”他预计。

美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。.NCN 欧洲股市录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。

金融股午后获得集体拉升，上证180金融指数 大涨2.27%，其中民生银行 收扬3.79%。

港股方面，华能国际 大涨6%至2007年12月来最高水准，该公司第一季净利较上年同期飙升178%，超过市场预期，投资者对此感到欢欣鼓舞。

德意志银行分析师称，华能净利增长主要是由于燃料成本降低，其第一季净利暗示年化净资产收益率(ROE)为18%。