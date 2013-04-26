中港股市：恒指攀升至六周高点，内地股市在五一小长假前下跌

沪深300指数 收跌0.8%，至2,447.3点。沪综指 周五收低1%，收报2,177.912点，创下四个月来收盘新低。

这两个指数4月分别下跌1.9%和2.6%，并且均较2月创下的2013年高位回落超过10%，年内分别下跌3%和4%。

恒生指数 收涨0.7%，报22,547.7点，为3月14日以来最高收位。恒生国企指数 上涨0.6%。两大指数本周分别上涨2.4%及2.3%。

不过香港股市本周成交量较弱，较今年的周均值低约13%。上海市场4月成交量为11月来最低。

“成交量仍低，不过财报季显示个别公司开始展示出它们不是太糟糕，因此可能是价值投资者建仓的好时机，”国泰君安首席策略员蒋有衡(Larry Jiang) 表示。

比亚迪 港股大涨12.2%，创17个月最佳单日表现，此前该公司预计前半年利润大增。

中国南方航空 下挫4%，此前公布的季度财报显示净利下滑82%，逊于预期。

周一至周三为五一国定假日，沪深股市休市。此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落至50.5，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”，下周三中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。