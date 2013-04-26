中港股市：恒指攀升至六周高点，内地股市在五一小长假前下跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
沪深300指数 收跌0.8%，至2,447.3点。沪综指 周五收低1%，收报2,177.912点，创下四个月来收盘新低。
这两个指数4月分别下跌1.9%和2.6%，并且均较2月创下的2013年高位回落超过10%，年内分别下跌3%和4%。
恒生指数 收涨0.7%，报22,547.7点，为3月14日以来最高收位。恒生国企指数 上涨0.6%。两大指数本周分别上涨2.4%及2.3%。
不过香港股市本周成交量较弱，较今年的周均值低约13%。上海市场4月成交量为11月来最低。
“成交量仍低，不过财报季显示个别公司开始展示出它们不是太糟糕，因此可能是价值投资者建仓的好时机，”国泰君安首席策略员蒋有衡(Larry Jiang) 表示。
比亚迪 港股大涨12.2%，创17个月最佳单日表现，此前该公司预计前半年利润大增。
中国南方航空 下挫4%，此前公布的季度财报显示净利下滑82%，逊于预期。
周一至周三为五一国定假日，沪深股市休市。此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落至50.5，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”，下周三中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。
不过路透最新调查显示，4月官方PMI指数预计较上月略升至51，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。