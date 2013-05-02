中港股市：沪综指创四个月收盘新低，港股跌离七个月高位

“PMI数据低于预期，市场选择继续调整，并将会成为趋势，...预计在看到官方利好政策之前，市场仍将震荡下行，短线2,130点有一定支撑。”华西证券策略分析师毛胜表示。

今日煤炭和有色板块领跌，其中赤峰黄金 收挫7.67%。隔夜国际大宗商品价格大跌，黄金价格下跌逾1%，为4月中来最大单日跌幅；期铜亦下滑，延续4月跌势，因在中美两国公布的数据显示经济仍脆弱后，投资人对需求的担忧加重。

香港股市由七周高点回落，中国制造业数据疲软，打击经济成长敏感类股。江西铜业 跌1.2%。受汇丰(HSBC)中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4的拖累，沪铜价格跌近5%。

联想集团 大跌2.7%，创两周来最差单日表现，此前美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团以数十亿美元收购IBM低端伺服器业务的谈判已经取消。[ID：nL3S0DI3TH]。

在香港市场，中国海外发展 升1.1%，华润置地涨0.6%，至三个月高位。