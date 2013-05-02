中港股市：沪综指创四个月收盘新低，港股跌离七个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
“PMI数据低于预期，市场选择继续调整，并将会成为趋势，...预计在看到官方利好政策之前，市场仍将震荡下行，短线2,130点有一定支撑。”华西证券策略分析师毛胜表示。
今日煤炭和有色板块领跌，其中赤峰黄金 收挫7.67%。隔夜国际大宗商品价格大跌，黄金价格下跌逾1%，为4月中来最大单日跌幅；期铜亦下滑，延续4月跌势，因在中美两国公布的数据显示经济仍脆弱后，投资人对需求的担忧加重。
香港股市由七周高点回落，中国制造业数据疲软，打击经济成长敏感类股。江西铜业 跌1.2%。受汇丰(HSBC)中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4的拖累，沪铜价格跌近5%。
联想集团 大跌2.7%，创两周来最差单日表现，此前美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团以数十亿美元收购IBM低端伺服器业务的谈判已经取消。[ID：nL3S0DI3TH]。
在香港市场，中国海外发展 升1.1%，华润置地涨0.6%，至三个月高位。
中兴通讯 在深市跳涨7.6%，上周五该公司公布的季度获利取得增长。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)