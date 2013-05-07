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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 18:11 BJT

中港股市：双双徘徊于数周高位，等待中国4月经济数据带来新指引

近期强劲上扬后，中资金融股周二全线走跌。中信证券H股 自近两个月高位下滑3%。

但部分近期受挫的经济成长敏感类股录得较大的百分比涨幅。中国铝业 跳涨5.2%，创1月10日以来最佳单日表现。

国美电器 跳涨4.9%，在发布多次盈利预警后，之前罕见发布盈喜。

澳门博彩控股 上涨3%，因其周一宣布第一季净利同比增长12%。

**沪市震荡小幅收升**

沪综指震荡小幅收升，市场观望情绪浓厚，因明日起即将陆续公布中国4月及一季度的宏观经济数据。分析人士称，上市公司盈利改善预期尚未发生趋势性改变，市场虽仍具备反弹意愿，但上档阻力不小，短线仍以震荡行情为主。

东北证券分析师沈正阳分析称，虽然目前经济增速低于预期，但上市公司盈利则依然呈现好转迹象，预计市场还是处于震荡回升格局中，只是场外资金进场力度和持续性仍不是特别强劲。

“短期上市公司估值水平合理甚至低估；盈利改善趋势没有发生根本性变化，所以抛压盘不是特别重。同时，海外沽空盘亦企稳。因而窄幅整理后往上可能性更大。 ”他指出。

中国将于明日本周三公布4月外贸数据，并于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据及一季度数据。

沪深300指数 收高0.16%，报2,529.938点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,517.4点，涨0.06%，成交643,498手。(完)

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