中港股市：双双徘徊于数周高位，等待中国4月经济数据带来新指引

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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近期强劲上扬后，中资金融股周二全线走跌。中信证券H股 自近两个月高位下滑3%。
但部分近期受挫的经济成长敏感类股录得较大的百分比涨幅。中国铝业 跳涨5.2%，创1月10日以来最佳单日表现。
国美电器 跳涨4.9%，在发布多次盈利预警后，之前罕见发布盈喜。
澳门博彩控股 上涨3%，因其周一宣布第一季净利同比增长12%。
**沪市震荡小幅收升**
沪综指震荡小幅收升，市场观望情绪浓厚，因明日起即将陆续公布中国4月及一季度的宏观经济数据。分析人士称，上市公司盈利改善预期尚未发生趋势性改变，市场虽仍具备反弹意愿，但上档阻力不小，短线仍以震荡行情为主。
东北证券分析师沈正阳分析称，虽然目前经济增速低于预期，但上市公司盈利则依然呈现好转迹象，预计市场还是处于震荡回升格局中，只是场外资金进场力度和持续性仍不是特别强劲。
“短期上市公司估值水平合理甚至低估；盈利改善趋势没有发生根本性变化，所以抛压盘不是特别重。同时，海外沽空盘亦企稳。因而窄幅整理后往上可能性更大。 ”他指出。
中国将于明日本周三公布4月外贸数据，并于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据及一季度数据。
沪深300指数 收高0.16%，报2,529.938点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,517.4点，涨0.06%，成交643,498手。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，