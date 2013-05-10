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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 17:30 BJT

中港股市：港股收在三个月高位，周度表现超越沪指

华润电力 复牌后重挫10%，为2008年6月以来单日最大跌幅。该股周一起停牌，华润电力周五公告与华润燃气 的合并细节，双方将以换股合并，不涉及现金代价，每100股华润燃气将可换取97股新华润电力股份 。华润燃气收低近4%。

中国铝业 大涨5.9%，投资者在恒指盘后发布成分股调整前回补空头仓位。

中铝先前已被剔除出恒指成分股，但又有传言称可能被剔除出恒生国企指数成分股。

股市收盘后出炉的数据显示，中国4月新增人民币贷款7,929亿元，未及市场预期的增加8,000亿元，也低于3月的1.06万亿元。

央行数据显示，中国4月份社会融资规模为1.75万亿元，较前月的2.54万亿下滑。

下周一中国将公布4月城镇投资数据、工业生产以及零售销售。(完)
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