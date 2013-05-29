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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 17:48 BJT

中港股市：恒指三个交易日内首次收低，中国股市表现抢眼

强劲房价数据和消费者信心报告表明美国经济复苏更趋稳固，美国公债收益率(殖利率)周二飙升至逾一年最高。

“随着美国经济改善，如果风险逆转，资金流出香港，香港市场将受重创，”交银国际首席中国策略师洪灏称。

“就像日本市场，近期最意想不到的类股走势动荡起伏，所以投资者应为未来两周更大的波动性作好准备，”洪灏补充称。

领汇 重挫4.2%，创下2012年5月以来最大单日跌幅，成交量为过去30天日均成交量的四倍，将今年迄今涨幅削减至7%。

九龙仓 大跌5.7%，创2011年10月以来最糟单日表现，恒生地产股指数 跌幅居前，挫跌3%。

本周首次交易的中联重科 大跌5.4%，创下2011年9月以来最低收位，尽管该公司已澄清媒体报导不属实，公司不存在销售和财务造假行为。

**沪指再创逾两个月收盘新高**

中国股市沪综指周三微幅收升，再创逾两个月收盘新高，并为连续第四天上涨。分析师指出，虽然昨日因险资加仓推动金融地产等蓝筹股上涨，但是投资者对大盘股追涨兴趣不足，而近期的热点小盘股又因估值过高出现滞涨；在增量资金不足的情况下，大盘今日重又出现僵局，盘整格局较明显。

沪综指 收报2,324.017点，涨2.699点或0.12%，此前收盘高位是3月25日的2,326.715点；上海A股今日成交额为1,141亿元人民币，上日为1,201亿元。

“大盘股炒不起来，小盘股又被炒高了，不敢跟，股指总体还是盘整。”申银万国证券分析师钱启敏指出，目前大家的心态是大盘形态不坏就再观望一段时间，一旦技术形态转坏，就会争相出逃。

中国证券报周三报导，一些机构投资者近日连续申购大盘蓝筹指数基金。有一位基金公司人士透露，中国人寿已连续三天申购该公司旗下一只蓝筹指数基金，还有一些基金业人士表示，一些机构近日申购沪深300指数基金。

沪深300指数 收跌0.07%，报2,642.561点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,624.6点，持平，成交583,725手。(完)

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