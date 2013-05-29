中港股市：恒指三个交易日内首次收低，中国股市表现抢眼

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
强劲房价数据和消费者信心报告表明美国经济复苏更趋稳固，美国公债收益率(殖利率)周二飙升至逾一年最高。
“随着美国经济改善，如果风险逆转，资金流出香港，香港市场将受重创，”交银国际首席中国策略师洪灏称。
“就像日本市场，近期最意想不到的类股走势动荡起伏，所以投资者应为未来两周更大的波动性作好准备，”洪灏补充称。
领汇 重挫4.2%，创下2012年5月以来最大单日跌幅，成交量为过去30天日均成交量的四倍，将今年迄今涨幅削减至7%。
九龙仓 大跌5.7%，创2011年10月以来最糟单日表现，恒生地产股指数 跌幅居前，挫跌3%。
本周首次交易的中联重科 大跌5.4%，创下2011年9月以来最低收位，尽管该公司已澄清媒体报导不属实，公司不存在销售和财务造假行为。
**沪指再创逾两个月收盘新高**
中国股市沪综指周三微幅收升，再创逾两个月收盘新高，并为连续第四天上涨。分析师指出，虽然昨日因险资加仓推动金融地产等蓝筹股上涨，但是投资者对大盘股追涨兴趣不足，而近期的热点小盘股又因估值过高出现滞涨；在增量资金不足的情况下，大盘今日重又出现僵局，盘整格局较明显。
沪综指 收报2,324.017点，涨2.699点或0.12%，此前收盘高位是3月25日的2,326.715点；上海A股今日成交额为1,141亿元人民币，上日为1,201亿元。
“大盘股炒不起来，小盘股又被炒高了，不敢跟，股指总体还是盘整。”申银万国证券分析师钱启敏指出，目前大家的心态是大盘形态不坏就再观望一段时间，一旦技术形态转坏，就会争相出逃。
中国证券报周三报导，一些机构投资者近日连续申购大盘蓝筹指数基金。有一位基金公司人士透露，中国人寿已连续三天申购该公司旗下一只蓝筹指数基金，还有一些基金业人士表示，一些机构近日申购沪深300指数基金。
沪深300指数 收跌0.07%，报2,642.561点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,624.6点，持平，成交583,725手。(完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。