中港股市：沪综指因政策放松希望破灭而触及六个月低点，港股亦随之下滑

港股成交额为本周来首次触及80亿美元，与过去一个月的均值相符，但卖盘占了13.3%，为至少三个月来最高。

沪市成交量较平均水平低约27%，因中国指标短期融资成本触及数年高位。

“今天是负面因素大集合，但最引人瞩目的还是人行并未放松政策，尽管现金短缺，”交银国际首席中国策略师洪灏谈及人行时称。

“今早人人都在寻找宽松方面的消息，但等到的却是财政部标售债券，以从系统回笼更多流动性，”洪灏补充道。

中资地产开发商下跌，此前中国证券报报导，权威人士透露，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。

中资银行股和其他高风险个股下滑，此前中国证券报头版社论称，北京将不会利用高货币供应成长来刺激经济成长。中国短期融资成本延续近日涨幅，财政部10年续发国债中标收益率高于预期。

蒙牛乳业 重挫6.9%，此前该公司宣布将以16亿美元收购收购雅士利国际 。雅士利国际上涨3%。两者均为本周来首次交易。

**沪综指收跌至逾半年新低**

沪综指收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。有消息称新股IPO最快将于7月重启，同时房产税可能扩围的消息打压地产板块，短期市场资金面持续紧张亦令大盘趋弱。分析人士预计，短线股指料将延续弱势。

上海A股今日成交额为669亿元人民币，上日为635亿元。

“趋势上还是调整趋势，现在没有新的变量和利好预期，所以这种滚石下山的行情还是会延续。市场对新股（发行）有些担心，另外也跟房地产调控有关。”申银万国资深分析师钱启敏称。

他并预计，目前股指在2,130点会反复一下，仍有一定支撑，再往下看则是2,100点，建议谨慎控制仓位。

今日房地产股跌幅居前，沪市地产类指数 收跌1.21%。中国证券报周三引述权威人士称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。

两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。

另外，面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。