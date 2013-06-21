更正-中港股市：本周双双下跌，中资银行股因融资成本下滑而获喘息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
(更正：因译文有误，第五段应为“恒生国企指数超卖程度…”，非“恒生指数”)
路透香港6月21日 - 中港股市本周双双走低，但周五收盘时扳回了早盘的沉重跌幅，得益于部分中国银行类股反弹，因内地融资成本下降减轻了爆发银行业危机的担忧。
交易员说，在H股市场，一些本周跌势最重板块及资产负债较好的企业获得新买盘。指数期货和上市交易基金的空头回补操作也对大盘形成帮助。
恒生指数 收低0.6%，报20,263.3点，低开低2%并破20,000点关口。恒生国企指数 下跌0.3%。
沪深300指数 下滑0.2%，沪综指 跌0.5%。二者均为连续第三周下滑。
香港恒生指数和恒生国企指数都是连续第六周下跌，分别下跌3.4%和4.4%。恒生国企指数超卖程度为15年来最高，相对强弱指标在17.7。该指标低于30被视为超卖。
中资银行股普遍下滑，但跌幅缩减，较大型银行勉力收高。中国银行间资金市场隔夜回购利率 早盘下跌至9%左右，周四收盘时为11.62%。
澳门赌场营运商银河娱乐 大跌8.4%，进一步远离周三创下的收盘纪录高位，因摩根大通调降银河娱乐评级，由加码降至中性。
沪综指收报2,073.095点，跌10.926点或0.52%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；本周股指累计大跌4.1%，创四个月来最大单周跌幅。上海A股今日成交额为672亿元人民币，上日为680亿元。
中国中央汇金公司周四晚宣布其已在二级市场购入交易型开放式指数基金(ETF)，护盘意图相当明显。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。