更正-中港股市：本周双双下跌，中资银行股因融资成本下滑而获喘息

(更正：因译文有误，第五段应为“恒生国企指数超卖程度…”，非“恒生指数”)

路透香港6月21日 - 中港股市本周双双走低，但周五收盘时扳回了早盘的沉重跌幅，得益于部分中国银行类股反弹，因内地融资成本下降减轻了爆发银行业危机的担忧。

交易员说，在H股市场，一些本周跌势最重板块及资产负债较好的企业获得新买盘。指数期货和上市交易基金的空头回补操作也对大盘形成帮助。

恒生指数 收低0.6%，报20,263.3点，低开低2%并破20,000点关口。恒生国企指数 下跌0.3%。

沪深300指数 下滑0.2%，沪综指 跌0.5%。二者均为连续第三周下滑。

香港恒生指数和恒生国企指数都是连续第六周下跌，分别下跌3.4%和4.4%。恒生国企指数超卖程度为15年来最高，相对强弱指标在17.7。该指标低于30被视为超卖。

中资银行股普遍下滑，但跌幅缩减，较大型银行勉力收高。中国银行间资金市场隔夜回购利率 早盘下跌至9%左右，周四收盘时为11.62%。

澳门赌场营运商银河娱乐 大跌8.4%，进一步远离周三创下的收盘纪录高位，因摩根大通调降银河娱乐评级，由加码降至中性。

沪综指收报2,073.095点，跌10.926点或0.52%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；本周股指累计大跌4.1%，创四个月来最大单周跌幅。上海A股今日成交额为672亿元人民币，上日为680亿元。