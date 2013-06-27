重发-中港股市：流动性忧虑仍存拖累内地股市收低，港股温和反弹

(重发以调整格式)

* 恒指收高0.5%，恒生国企指数微跌0.1%，沪深300指数跌0.4%

* 对中国流动性趋紧的恐慌情绪缓解，但经济仍令人担忧

* 中国股市逆转升势，因为空头回补消退

* 香港股市报在一周高位，零售类股反弹

路透香港6月27日 - 中国股市周四在动荡交投中小幅下跌，从而限制香港股市的升势，因为尽管有迹象显示，银行业流动性紧张之势正在缓解，但市场人气仍然脆弱。

中国股市回吐早盘涨幅。沪综指创近四年半来收盘新低，因为投资者选择在近期上涨后锁定获利。

沪综指 收低0.1%，报在2009年1月以来的最低收盘位1,950.01点。沪深300指数 跌0.4%，盘旋在2012年12月以来的最低位附近。沪市的成交要比20日移动均值高出41%左右。

恒生指数 收位远低于今日所及高位，但仍上涨0.5%，报在一周最高收位20,440.08点。恒生国企指数 收低0.1%。今日香港股市的成交为一周最低水平，但仍略高于20日移动均值。

“市场不愿追高，信心仍旧疲弱，”第一上海证券策略员叶尚志称。“在空头回补结束后，会有些拉回。”

华西证券分析师毛胜认为，虽然央行出面维护市场流动性，但结构性问题并未解决，下一步金融和经济仍面临转型过程，且月底理财到期对流动性的影响仍待观察。

“市场情绪不稳，短期流动性需要观察，包括后续流动性紧张对经济的冲击仍令市场有些担忧。”他预计，短线大盘将继续在1,849-2,000点间低位震荡。

中国国务院周三召开常务会议称，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。［ID:nL3T0F22FA］

在港股方面，中国工商银行H股 上涨1.3%，中国建设银行H股 下跌0.4%。而在沪市，工商银行 上涨1.9%，建行 升1.8%。

内地股市周四回吐盘中涨幅收低，制约了港股走势，因市场人气依然脆弱。投资者在近期股市上扬后选择了结获利。