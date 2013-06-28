中港股市：内地股市创两个月来最大单日涨幅，港股亦强势收高

恒生指数 收高1.8%，至20,803.29点，恒生国企指数 上涨1.7%。

恒指及恒生国企指数皆升至一周以来最高收位。但本季分别累计下跌6.7%及14.5%。

香港市场下周一将逢公共假期休市。

“后市方面，投资者或许会趁近期反弹而了结获利，”时富资产管理联席董事姚浩然称。

他表示担心企业获利前景，因为中国经济放缓。

中资地产股攀升，因内地媒体报导了放松内地房地产公司融资的消息，不过一些分析师仍对近期内政策上会发生重大调整表示怀疑。

**沪综指创近四年最大单月跌幅**

沪综指反弹收升1.5%，终止此前七连跌，地产券商等权重股领涨。在中国央行及美联储表态平复市场情绪之后，投资者对流动性的担忧有所缓解，同时大盘此前累计跌幅过大，市场存在技术性修复要求。分析人士预计，若7月初资金面情况好转，短期将有望延续反弹格局。

沪综指 收报1,979.206点，涨29.193点，或1.5%，昨日则创下近四年半来收盘新低。本月该指数累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。上海A股今日成交额为773亿元人民币，昨日为841亿元。

山西证券分析师杜亮称，“虽然本周受制于明显的看空情绪制约，大盘指数未能出现明显的上涨。但今日为6月最后一个交易日，且我们判断7月初市场资金面情况会明显好转，因而预计短期反弹将有望持续。”