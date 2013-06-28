中港股市：内地股市创两个月来最大单日涨幅，港股亦强势收高

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
恒生指数 收高1.8%，至20,803.29点，恒生国企指数 上涨1.7%。
恒指及恒生国企指数皆升至一周以来最高收位。但本季分别累计下跌6.7%及14.5%。
香港市场下周一将逢公共假期休市。
“后市方面，投资者或许会趁近期反弹而了结获利，”时富资产管理联席董事姚浩然称。
他表示担心企业获利前景，因为中国经济放缓。
中资地产股攀升，因内地媒体报导了放松内地房地产公司融资的消息，不过一些分析师仍对近期内政策上会发生重大调整表示怀疑。
**沪综指创近四年最大单月跌幅**
沪综指反弹收升1.5%，终止此前七连跌，地产券商等权重股领涨。在中国央行及美联储表态平复市场情绪之后，投资者对流动性的担忧有所缓解，同时大盘此前累计跌幅过大，市场存在技术性修复要求。分析人士预计，若7月初资金面情况好转，短期将有望延续反弹格局。
沪综指 收报1,979.206点，涨29.193点，或1.5%，昨日则创下近四年半来收盘新低。本月该指数累计大跌14%，创近四年来最大单月跌幅。上海A股今日成交额为773亿元人民币，昨日为841亿元。
山西证券分析师杜亮称，“虽然本周受制于明显的看空情绪制约，大盘指数未能出现明显的上涨。但今日为6月最后一个交易日，且我们判断7月初市场资金面情况会明显好转，因而预计短期反弹将有望持续。”
继本周中国央行表态平复市场情绪之后，美联储两位颇有影响力的决策人士周四亦在各自的讲话中表达出希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束论调，以消除市场此前对逐步缩减并最终结束资产购买计划时间表的过度反应。 (完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。