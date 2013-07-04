香港股市：恒指受空头回补提振早盘涨1.8%，中资煤炭股劲扬

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 香港股市周四早盘走高，三天来有望首次收涨，中国内地股市亦反弹，因投资人在周四稍晚欧洲央行(ECB)公布会议决策与周五美国发布就业报告前回补空仓，以避免任何意外情况。
外界预计欧洲央行(ECB)将维持利率不变。而美国就业数据如果逊于预期，可能减轻对美国联邦储备理事会(美联储,FED)缩减货币刺激的不安情绪。
恒生指数 早盘收涨1.8%报20,501.2点，恒生国企指数 升2.1%。若二者收盘能守住这些涨幅，将是三天来首次上涨。
中国股市沪综指 涨1%，沪深300指数 升1.4%，开盘时跌幅接近1%。
不过港股成交缩量，交易员称归因于美国7月4日的公共假期。
“我们会取得这样的涨幅，但只要中国经济增长的底部不明朗，中国股市在可预见未来的整体趋势还是下跌，”里昂证券(CLSA)中港股分析师Francis Cheung表示。
中资煤炭企业成为今日港股主要提振因素。中煤能源 升4.1%，中国神华 劲扬5.9%。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。