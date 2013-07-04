香港股市：恒指受空头回补提振早盘涨1.8%，中资煤炭股劲扬

路透香港7月4日 - 香港股市周四早盘走高，三天来有望首次收涨，中国内地股市亦反弹，因投资人在周四稍晚欧洲央行(ECB)公布会议决策与周五美国发布就业报告前回补空仓，以避免任何意外情况。

外界预计欧洲央行(ECB)将维持利率不变。而美国就业数据如果逊于预期，可能减轻对美国联邦储备理事会(美联储,FED)缩减货币刺激的不安情绪。

恒生指数 早盘收涨1.8%报20,501.2点，恒生国企指数 升2.1%。若二者收盘能守住这些涨幅，将是三天来首次上涨。

中国股市沪综指 涨1%，沪深300指数 升1.4%，开盘时跌幅接近1%。

不过港股成交缩量，交易员称归因于美国7月4日的公共假期。

“我们会取得这样的涨幅，但只要中国经济增长的底部不明朗，中国股市在可预见未来的整体趋势还是下跌，”里昂证券(CLSA)中港股分析师Francis Cheung表示。