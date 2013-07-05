香港股市：早盘继续回升，中国股市可望周线收高

路透香港7月5日 - 香港股市周五早盘连续第二日上扬，煤炭类股在欧洲央行利好政策言论扶助下收复本周稍早的跌幅，市场关注多项美国和中国经济数据。

中国内地股市走势相对平淡，房地产相关板块推动股指上扬，因中国官方媒体发表一份有关房地产调控长效机制的报导，提振投资者人气。

沪深300指数 早盘上扬0.6%，沪综指 小升0.2%。二者本周均上涨1.6%，有望在五周以来首次周线收高。

恒生指数 早盘上扬1.5%至20,766.6点。恒生国企指数 上涨1.9%。两个指数本周迄今分别下跌0.2%和1.3%，在过去七周中均有六周下跌。