香港股市：早盘继续回升，中国股市可望周线收高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 香港股市周五早盘连续第二日上扬，煤炭类股在欧洲央行利好政策言论扶助下收复本周稍早的跌幅，市场关注多项美国和中国经济数据。
中国内地股市走势相对平淡，房地产相关板块推动股指上扬，因中国官方媒体发表一份有关房地产调控长效机制的报导，提振投资者人气。
沪深300指数 早盘上扬0.6%，沪综指 小升0.2%。二者本周均上涨1.6%，有望在五周以来首次周线收高。
恒生指数 早盘上扬1.5%至20,766.6点。恒生国企指数 上涨1.9%。两个指数本周迄今分别下跌0.2%和1.3%，在过去七周中均有六周下跌。
不过香港市场成交量依然不高，因为美国昨日因独立日假期休市，且今日将公布关键的非农就业报告。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。