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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 13:22 BJT

香港股市：中国贸易数据未激励投资者人气，地产股助恒指录得涨幅

路透香港1月10日 - 中国股市周五早盘跌至逾五个月低点，贸易数据未能激励投资者信心。不过香港地产股表现强劲，帮助恒生指数本周勉强录得涨幅。周五稍晚美国将公布非农就业数据。

中午时，港股恒生指数 上涨0.3%至22,859.4点，本周小幅上涨。恒生国企指数 近持平，稍早曾触及9月初以来的日低。

周五公布的官方数据显示，中国12月出口放缓速度快于预期，因去年基数较高，以及打击假出口的投机活动所致。

中国第二大上市券商海通证券 大跌3.1%，中信证券 下跌逾1%。

化妆品零售商莎莎 大跌6.9%，创下近10个月最大单日跌幅，因第三季在香港和澳门的营收增长不及预期。

华能新能源 重挫6.7%，因该公司公布的2013年发电量不及预期。

恒基地产 领涨地产股，上涨2.7%，去年该股下跌11%，市场观察人士称其当前估值看起来很有吸引力。(完)
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