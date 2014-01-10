香港股市：中国贸易数据未激励投资者人气，地产股助恒指录得涨幅

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 中国股市周五早盘跌至逾五个月低点，贸易数据未能激励投资者信心。不过香港地产股表现强劲，帮助恒生指数本周勉强录得涨幅。周五稍晚美国将公布非农就业数据。
中午时，港股恒生指数 上涨0.3%至22,859.4点，本周小幅上涨。恒生国企指数 近持平，稍早曾触及9月初以来的日低。
周五公布的官方数据显示，中国12月出口放缓速度快于预期，因去年基数较高，以及打击假出口的投机活动所致。
中国第二大上市券商海通证券 大跌3.1%，中信证券 下跌逾1%。
化妆品零售商莎莎 大跌6.9%，创下近10个月最大单日跌幅，因第三季在香港和澳门的营收增长不及预期。
华能新能源 重挫6.7%，因该公司公布的2013年发电量不及预期。
恒基地产 领涨地产股，上涨2.7%，去年该股下跌11%，市场观察人士称其当前估值看起来很有吸引力。(完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。