香港股市：腾讯大涨提振恒指上扬，投资华南城受投资者欢迎

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透香港1月16日 - 香港股市周四早盘上涨，腾讯控股表现强势，给恒生指数提供支撑。腾讯对物流和仓储企业华南城控股有限公司投资15亿港元(1.935亿美元)受到投资者欢迎。
“腾讯等个股，虽然看起来估值较高，但对投资者来说问题不大。腾讯看似要打造超过亚马逊等企业的帝国，”国泰君安国际证券首席投资策略员蒋有衡表示。
恒生指数 上涨0.3%至22,969.5点，恒生国企指数 下滑0.4%。
腾讯控股 大涨3.1%至纪录高位，今年已经累计上涨约6%。腾讯去年大涨99%。华南城控股 飙升54%，也升至纪录高位。
中煤能源 大跌3.2%，神华能源 跌2.3%。
中国证监会周三晚间刊登通知，已经开始对新股发行过程进行抽查，此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。 (完)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200