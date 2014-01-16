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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 13:23 BJT

香港股市：腾讯大涨提振恒指上扬，投资华南城受投资者欢迎

路透香港1月16日 - 香港股市周四早盘上涨，腾讯控股表现强势，给恒生指数提供支撑。腾讯对物流和仓储企业华南城控股有限公司投资15亿港元(1.935亿美元)受到投资者欢迎。

“腾讯等个股，虽然看起来估值较高，但对投资者来说问题不大。腾讯看似要打造超过亚马逊等企业的帝国，”国泰君安国际证券首席投资策略员蒋有衡表示。

恒生指数 上涨0.3%至22,969.5点，恒生国企指数 下滑0.4%。

腾讯控股 大涨3.1%至纪录高位，今年已经累计上涨约6%。腾讯去年大涨99%。华南城控股 飙升54%，也升至纪录高位。

中煤能源 大跌3.2%，神华能源 跌2.3%。

中国证监会周三晚间刊登通知，已经开始对新股发行过程进行抽查，此次抽查44家机构询价对象及13家主承销商。 (完)
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