版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 12:41 BJT

香港股市：早盘小升，受内地股市涨势提振

路透香港1月22日 - 中国股市周三触及两周高位，延续反弹走势并提振香港股市上扬，因中国央行向金融市场注资，货币市场利率回落。

中国人民银行官方微博周二表示，已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。

香港股市恒生国企指数 上涨0.7%，恒生指数 上升0.1%。

港股成交量仍相对清淡。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐