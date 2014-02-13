香港股市：从三周高位回落，等待中国公布更多经济数据

路透香港2月13日 - 香港股市周四从三周高位回落，指数评估致使个股价格大幅波动，且中国公布更多数据前，投资者了结近期获利。

“由于指数评估，今日香港市场个股出现一些大幅波动，但总体上近期录得强劲涨幅后，人们在等待数据或新的催化因素，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。