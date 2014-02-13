版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 13:03 BJT

香港股市：从三周高位回落，等待中国公布更多经济数据

路透香港2月13日 - 香港股市周四从三周高位回落，指数评估致使个股价格大幅波动，且中国公布更多数据前，投资者了结近期获利。

“由于指数评估，今日香港市场个股出现一些大幅波动，但总体上近期录得强劲涨幅后，人们在等待数据或新的催化因素，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

中国周五公布通胀数据，周六将公布1月货币供应和信贷数据。

港股恒生指数 下跌0.3%至22,228.4点，恒生国企指数 跌0.9%。两个指数周三双双收于1月24日来最高。

指数评估结果出炉后，香港股市一些个股出现大幅波动。

中国信达 攀升3.4%，此前其被纳入MSCI明晟中国指数 ，该决定2月28日收盘后生效。

中煤能源 跌逾3%，中联重科 跌2.5%，此前这两家公司分别从恒生指数和恒生国企指数中剔除。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐