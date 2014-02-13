香港股市：从三周高位回落，等待中国公布更多经济数据

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透香港2月13日 - 香港股市周四从三周高位回落，指数评估致使个股价格大幅波动，且中国公布更多数据前，投资者了结近期获利。
“由于指数评估，今日香港市场个股出现一些大幅波动，但总体上近期录得强劲涨幅后，人们在等待数据或新的催化因素，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。
中国周五公布通胀数据，周六将公布1月货币供应和信贷数据。
港股恒生指数 下跌0.3%至22,228.4点，恒生国企指数 跌0.9%。两个指数周三双双收于1月24日来最高。
指数评估结果出炉后，香港股市一些个股出现大幅波动。
中国信达 攀升3.4%，此前其被纳入MSCI明晟中国指数 ，该决定2月28日收盘后生效。
中煤能源 跌逾3%，中联重科 跌2.5%，此前这两家公司分别从恒生指数和恒生国企指数中剔除。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)